Lap grond op Katsbogten eindelijk bebouwd, met distributiecentrum

Latenzo-oprichter Ad de Laat (84) overleden

12:54 UDENHOUT - Na een kort ziekbed is zaterdag Ad de Laat in Udenhout overleden op 84-jarige leeftijd. Wie de Laat zegt, zegt Latenzo. Opgericht in 1962 als confectieatelier, groeide het als kool in de vroege zeventiger jaren. Zowat de halve familie werkte bij Latenzo, wat staat voor de Laat en Zonen.