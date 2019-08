Laten we het zo zeggen: voor ‘wellness’ ga je niet echt naar gaysauna Ibiza

,,Alsjeblieft, hier heb je hem hoor. Hij is weer zo lastig.” Mannen in alle maten, vanuit alle beroepen, alle leeftijden komen bij de Tilburgse gay-sauna Ibiza over de vloer. En soms worden ze zo door hun vrouw aan de deur afgeleverd. Eigenaar Menno Jansen glimlacht: ,,Tegenwoordig komt zij ook mee, tijdens de bi-dagen.”

Gaysauna Ibiza - vier jaar geleden nog Victory genaamd - zetelt al 17 jaar aan de Bosscheweg. Wie het parkeerterrein op wandelt, zal niet echt onder de indruk van het gebouwtje zijn. Maar achter de muren schuilt een flink homoparadijs van 1500 vierkante meter. Een zwembad met loungebankjes buiten, binnen zijn er sauna’s, een stoombad, infraroodcabine en douchestraat.

Seks

Volledig scherm De ruimte waar ‘educatieve natuurfilms’ worden vertoond. Ook hier geldt het ‘safe sex’-principe: Ibiza vertoont alleen films waarin condooms worden gebruikt. © Jan van Eijndhoven Maar laten we er geen doekjes om winden: naar Ibiza ga je niet voor de wellness-ervaring. Daar herinnert de flinke houten penis bij de bar aan, de ingelijste blote mannenlijven aan de muren of de liefdesschommel en gloryhole in de rustruimte (lees: lustruimte). Condooms en glijmiddel zijn er gratis en in overvloed.



Seks is de grote trekker. ,,Al zeggen de bezoekers van niet”, glimlacht oud-eigenaar Ben (‘geen achternaam’). Menno: ,,Maar ondertussen...” Neemt niet weg dat de entourage het aangenamer maakt. ,,Bezoekers komen zelfs uit Amsterdam. Hier heerst geen jaagmentaliteit. Het is Bourgondisch, gemoedelijk. Naderhand blijf je gezellig met een borrel plakken.”

Gekleed kom je elkaar niet tegen binnen de muren van Ibiza. Als je elkaar voor het eerst ziet, ben je naakt of heb je een handdoekje om. Zo zit de stadsbestuurder met de bouwvakker te flirten, de kok met de advocaat. Zonder kleren is iedereen gelijk. Menno: ,,Van achttien tot terminaal. De oudste is 75. Die laat zich vanuit het bejaardenhuis hier afzetten met de deeltaxi, maakt er een leuk dagje van.” Of ‘ie nog voor de seks komt? ,,Jajaja, uiteindelijk komt ‘ie niet alleen voor de lekkere koffie.”

Veertig procent van de mannelijke bezoekers is bi, schat Menno. Zoals de ‘lunchgasten’, de mannen die in de baas zijn tijd komen. Getrouwde mannen ook. Dan staat er eentje met een trouwring aan de bar, een auto met kinderzitje op de parkeerplaats. Lesbiennes zijn welkom, maar dat werkt niet. ,,We hebben wel eens een ladies day geprobeerd want ik heb een paar nichtjes die lesbisch zijn. Maar daar was weinig animo voor. Die gaan lekker naar een sauna en de seks hebben ze thuis wel.” Ben: ,,Dat werkt bij vrouwen anders dan bij mannen.”

De bi-dagen zijn dan wel weer heel erg populair. ,,Dan kan een koppel een ander koppel meenemen. Kunnen de mannen ook eens hun vrouw meenemen. Dat zijn heel fijne dagen.”

Discreet

De gaysauna is al sinds 2002 in bedrijf. Ben was het beu om voor zijn werk de wereld rond te reizen en Tilburg telde nog geen gaysauna. Met zijn toenmalige partner kocht hij het voormalige pand van skisportschool Skitivity en bouwde het om. Het concept sloeg al snel aan. Menno nam het vier jaar geleden over, de drie jaar ervoor was hij in dienst bij Ben.

Quote Voorlopig is er niks uitgevon­den wat nog lekkerder is. Oud-eigenaar Ben

Vroeger was de gaysauna - net als het gaycafé - echt nodig om gelijkgestemden te ontmoeten. Maar door de komst van datingapps als Grindr (Tinder voor mannen, ietsje seksueler) is het minder hoognodig. ,,Een druk op de knop en je hebt zo tien man over de vloer”, zegt Menno. Desondanks blijven de zaken goed: seks loopt eigenlijk altijd wel. Ben: ,,Voorlopig is er niks uitgevonden wat nog lekkerder is.”



Ze zien en horen veel verhalen, maar zijn altijd discreet. Wel schreef Ben een boekje van bijna zestig pagina’s getiteld ‘Verhalen aan de bar’. ,,Alleen de anekdotes die je ook aan je moeder kunt vertellen.” Over de vrouw die haar man kwam brengen bijvoorbeeld of de gast die zo dronken was die zich niet meer kon herinneren waar ‘ie woonde. ,,Hij was de avond ervoor verhuisd.”



Of het verhaal dat ze bij de brouwerij van de wijnomzet staan te kijken. Die is in vergelijking met de bieromzet gigantisch. ‘Vullen jullie er het zwembad mee?’, vroeg de vertegenwoordiger. En de clichés zijn waar: veel kappers komen bij Ibiza aan huis. Er werd zelfs een speciale dag naar ze vernoemd ‘de puntkam-dag’. Maar net zo goed de helikopterpiloot die naar booreilanden vliegt of de paardenhandelaar die zijn knollen in IJsland koopt.



Het gesprek komt nog een keer op seks, want ja: dat blijft interessant. Waar mag het eigenlijk?



,,Niet op de bar”, zegt Menno zonder een spier te vertrekken. In de Victory-tijd mocht het buiten én in de barzaal niet, maar dat heeft Menno laten varen. ,,Op zo’n dag als vandaag heb je mensen die op een loungebed gaan liggen en lekker knuffelen....” Hij lacht: ,,Bij wijze van. Maar ik heb zoiets van: laat ze maar lekker, je komt hier voor de vrijheid. Doe lekker je ding. Tenzij heel veel mensen hier een tosti zitten te eten, dan heb ik zoiets van ‘kunnen jullie er een beetje rekening mee houden?’ Ach, meestal waardeert men het wel, zo’n showtje.”