Le Clochard en gemeente Tilburg sluiten vrede: illegale overkapping wordt afgebroken

Al in 2015 schreef de gemeente de horecaondernemer aan over de terrasoverkapping die zonder vergunning was aangebracht. Ook is die in strijd te zijn met het bestemmingsplan. Partijen vochten diverse zaken uit bij de rechtbank en zelfs de Raad van State, het hoogste bestuursrechtelijke orgaan. En beloofden uiteindelijk er samen uit te komen. Dat gebeurde gisteren in de rechtbank van Breda.