Le Jardin tovert Tilburgse Smederijtuin iedere zomerse zaterdag om in pop-up minifestival

Een boek om met kinderen te praten over de dood, ‘Het is onderdeel van het leven’

12:27 TILBURG - Hoe leg je jonge kinderen uit dat hun kleine zusje is overleden? En hoe praat je met kinderen over de dood? Dat vertelt de Goirlese Nicole in 't Zand in haar boek Liv!, gebaseerd op het verhaal van haar overleden nichtje. Donderdag vindt de boekpresentatie plaats bij Gianotten Mutsaers.