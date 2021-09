Ledenstop en loten: Tilburgse studentenverenigingen krijgen recordaantal aanmeldingen

Buurtbewo­ner filmt cafédieven en maakt speurwerk politie een stuk makkelij­ker

28 augustus TILBURG / RIJEN - Een 47-jarige man en een 24-jarige vrouw zijn zaterdagochtend door de politie aangehouden in een woning in Rijen. Zij worden verdacht van het plegen van een inbraak in een café aan de Academielaan in Tilburg. Een oplettende buurtbewoner filmde de twee en maakte de zoektocht naar de daders voor de politie daarmee stuk makkelijker.