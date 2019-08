Leegloop bij Tilburgs Byzantijns Koor. Onmin over nieuwe, modernere koers. Volgend jaar weer concert

Jubileumjaar

De Bruijn is niet bang dat het koor verdwijnt. ,,We willen het oudste Byzantijns koor van Nederland blijven. Deze ochtend kreeg ik nog een mailtje van iemand die lid wil worden. Acht stemmen per toonsoort is ideaal, dus 32 of 40 zangers. Dit jaar zijn er geen concerten meer, we richten ons op een nieuwe samenstelling en nieuw evenwicht. Ja, het is jammer dat dit in het jubileumjaar gebeurt.” Het is de bedoeling dat het koor in 2020 weer gaat optreden.