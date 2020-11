Leegstaande hotelkamer als kantoor gebruiken, het kan in Tilburgs Mercure Hotel

Op Kamer 414 van Hotel Mercure in het centrum van Tilburg zit Paulina Stankiewicz (34) uit Oosterhout achter het bureautje, te werken op haar laptop. Niet dat de CDD-analist bij de Rabobank in het hotel geslapen heeft of zometeen een zakelijk afspraak in de stad heeft; ze gebruikt de kamer deze werkdag als kantoor. ,,Dat is na acht maanden thuis werken heel erg fijn. Echt even een andere omgeving. Thuis zit ik de hele tijd op een plek, beweeg ik niet en heb ik geen afwisseling. Als ik hier naar toe rijd heb ik het idee dat ik naar kantoor ga. De meeste mensen die zeggen dat thuiswerken zo fantastisch is, zijn de mensen die niet thuis werken."