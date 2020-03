Leerlingen basisschool verspreiden Antistofje in gemeente Gilze en Rijen

Vorige week gingen de leerlingen van basisscholen De Bolster in Gilze, St. Anna in Molenschot en De Drie Musketiers in Hulten aan de slag met de eerste opdracht: introduceer Antistofje in je omgeving. Het figuurtje in de vorm van een Griekse ij dook vervolgens op verschillende plekken in de dorpen op: in krijt op de stoepen, aan gevels, achter ramen en op komborden.