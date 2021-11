Leerlingen Haghorst kunnen de natuur in op 'belevingspad’

In totaal heeft de Vereniging Natuur en Milieu Hilvarenbeek op dit moment drie belevingspaden uitgezet binnen de gemeente Hilvarenbeek. Behalve in Haghorst is er voor de basisschool in Diessen een pad in ’t Turkaa. De kinderen uit Esbeek kunnen hun natuurkennis gaan vergroten bij het pad Broekeling. Leerlingen uit Hilvarenbeek en Biest-Houtakker moeten nog even geduld hebben, aan hun pad wordt nog gewerkt. Overigens zijn ook andere geïnteresseerden welkom op de paden.