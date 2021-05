Legalisatie mestopslag in Haghorst weer stap dichterbij, tot verdriet van bewoners Stille Wille

De Ontwerp Omgevingsvergunning voor de mestopslag van het agrarisch bedrijf Rejo Bekersberg B.V. van Arie Reijrink ligt sinds 12 mei ter inzage en is voorzien van een hele trits aan documenten, die de randvoorwaarden moeten borgen. Onder meer een afzuiginstallatie met een luchtwasser aan de mestzak en een akoestisch rapport moeten zorgen dat de overlast voor de buren beperkt blijft.

Reijrink houdt geen vee op deze locatie, het verdienmodel zit vooral in de opslag van drijfmest van anderen. Al sinds 2016 klaagt een aantal bewoners van park Stille Wille in Middelbeers regelmatig over stankoverlast van de opslag, waarin 4000 kuub mest kan. Begin januari van dit jaar rukte de Oirschotse brandweer nog uit, omdat enkele mensen op het park, naar eigen zeggen, onwel werden van de vrijkomende mestgassen.

Hoe zit het nu met de vergunning?

Al jaren botsen de bewoners met de gemeente Hilvarenbeek, omdat deze niet adequaat zou reageren op de klachten. Wat de klagers vooral vreemd vinden, is dat de vergunning voor de mestzak in december 2019 afliep, maar dat er ook daarna nog mest in zat. Reijrink stelde dat hij ‘gewoon een vergunning voor de mestzak’ had. Toch ligt er dus nu pas een ontwerpbesluit, naast een nog lopende aanvraag voor een omgevingsvergunning milieu.

Wethouder Ted van de Loo van Hilvarenbeek licht toe: ,,Er waren nogal wat aanvullende eisen, waaronder de luchtwasser en de aangeplante groene wal om de opslag. Vanaf het moment dat er zicht kwam op legalisatie, hebben we de handhavingsverzoeken terzijde geschoven. Het gaat om een puur agrarisch gebied: daarin moeten we een agrarisch ondernemer de ruimte geven, als hij aan de voorwaarden voldoet. Bovendien zijn er controlemechanismen ingebouwd, zodat we gericht kunnen controleren.”

De wethouder hecht veel waarde aan de omgevingsdialoog die Reijrink nog moet aangaan met zijn buren. ,,Dat deze aan de andere kant van de gemeentegrens wonen, doet daar niets aan af.”

Het is zéér teleurstellend dat de gemeente Hilvarenbeek de belangen van een enkele ondernemer voorrang geeft op de gezondheid en het woongenot van de burenEen woordvoerder van de klagers op Stille Wille reageert: ,,Het is zéér teleurstellend dat de gemeente Hilvarenbeek de belangen van een enkele ondernemer voorrang geeft op de gezondheid en het woongenot van de buren. Terwijl de ondernemer al twee mestseizoenen illegaal deze mestzak in gebruik heeft: onacceptabel. Ook controle en handhaving hebben in het verleden niet gewerkt. Wij hebben er dus geen vertrouwen in dat dit in de toekomst anders zal zijn.”

Arie Reijrink was niet bereikbaar voor een reactie. De ontwerp vergunning ligt tot 23 juni ter inzage.