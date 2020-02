Legendarisch Sun Ra Arkestra met 95-jarige bandleider na elf jaar terug in Paradox Tilburg

Sun Ra was eerder in Paradox. Lees de recensie

Sun Ra Arkestra wel en niet van deze planeet De concerten van het Sun Ra Arkestra hebben iets weg van een januskop, want zelden zie je een groep die tijdens hetzelfde optreden twee zulke verschillende gezichten toont. Het ene ogenblik leken de Amerikanen een onlangs opgericht amateur-gezelschap dat moeite had de goede noten en het juiste ritme te vinden. Nog geen minuut later werd het publiek meegesleurd door intense muziek die buitenaards goed klonk. Het leverde in een volle Paradox deze week al meerdere prachtige en hilarische avonden op. Het Arkestra werd in de jaren vijftig opgericht door pianist Sun Ra, die naar eigen zeggen afkomstig was van de planeet Saturnus en maar liefst 5214 jaar oud werd. De excentrieke bandleider, die met zijn groep in een soort commune leefde, stierf in 1993. Het Sun Ra Arkestra bleef ook daarna optreden en geeft deze week een reeks van zes concerten tijdens festival ZXZW. Ook vanavond en morgenmiddag valt dit opmerkelijke collectief nog in Tilburg te bewonderen. Daarbij maakt alleen het komische schouwspel op het podium de concerten al de moeite waard. Getooid als een intergalactische Raad van Elf met glimmende kleden en hoofddeksels houdt het orkest er op de bühne een huishouden van Jan Steen op na. De groep staat sinds de dood van Sun Ra onder leiding van de 84-jarige altsaxofonist Marshall Allen die bij nagenoeg elke fout, en dat waren er nogal wat, zijn medemuzikanten al zwaaiend en schreeuwend op hun falie gaf. Het maakte van het optreden zo nu en dan een dolkomische bedoening. Toch zou het onterecht zijn om het Sun Ra Arkestra af te doen als een carnavaleske janboel. Niet alleen vanwege de historische betekenis van het orkest voor de jazz, maar vooral ook omdat de band op een aantal momenten waanzinnig klonk. Met zoete swing, gecontroleerde chaos, onconventionele zangpartijen en opzwepende repetitieve patronen krijgt de groep het nog steeds voor elkaar om volkomen authentiek te klinken. Hoe een muziekgezelschap het ene moment zo kan rammelen om het volgende ogenblik een hele zaal te betoveren, is een raadsel. Maar het Sun Ra Arkestra in goede doen lijkt inderdaad van een andere planeet afkomstig te zijn. (door Koen Graat, SUN RA ARKESTRA - Gezien: 16 en 18 september 2008 in Paradox )