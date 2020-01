Legendarische Lynyrd Skynyrd nog één keer in Nederland: in Tilburg

Burgemees­ter Nuijten voor derde keer met pensioen: ‘Alles met optimisme en een beetje humor’

10:37 HILVARENBEEK - Als de telefoon van waarnemend burgemeester Harrie Nuijten (70) gaat, klinkt al jarenlang de ringtone ‘Always look on the bright side of life’. Het nummer van Monty Python mag als het lijflied worden gezien van de burgemeester die nu echt afscheid neemt van het ambt en dus van Hilvarenbeek. ,,Altijd positief blijven. Bergen lijken als je erover heen bent, slechts rimpelingen. En je moet alles met een beetje humor bezien.”