Leijpark-feest Back to the 90's sneuvelt weer door corona: ‘Geen personeel en materiaal te krijgen’

Overlast jongeren verplaatst van Hovel naar Haspel: politie neemt fietsen Goirlese jeugd mee

GOIRLE - Bewoners die worden uitgescholden, vernielingen en brandstichtingen. Het is al even onrustig in en om het Grobbendonckpark in Goirle. Dus heeft de politie laatst alle fietsen meegenomen van de wegrennende hangjongeren. Burgemeester Mark van Stappershoef gaat stopgesprekken voeren met jongeren én hun ouders.

14 april