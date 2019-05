‘Lekker uitblazen aan het water’, ondernemers maken van T-huis Spoorpark restaurant én parkpaviljoen

Restaurant T-huis is de naam en de bouw is in volle gang. Middenin het park, aan de grote vijver staat het skelet van het restaurant-in-wording. ,,Het gaat snel, twee weken geleden was er nog niet eens een verdieping”, zegt De Leeuw.



Mensen kunnen er straks ook op de vlonders bij de vijver relaxen. Het uitzicht is weids. Op de glooiende hellingen die het geluid van de treinen tegenhouden, Westpoint prijkt trots boven de bomenrij uit. ,,En de stad is dichtbij hoor, het Pieter Vreedeplein is tien minuten en 30 seconden lopen. Ik heb het getimed”, zegt De Leeuw.