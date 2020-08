Lelijkste plek van Oisterwijk, bijna de mooiste, gaat nieuwe fase van touwtrekken in

OM vermoedt kort lontje door inhaalma­noeu­vre motor De Moer

21 augustus BREDA - De automobilist gaf de motorrijder die hij op 17 juni vorig jaar omver reed vrijdag een vriendschappelijk elleboogje bij de rechtbank in Breda. Handen schudden is verboden. ,,Het spijt me, ik kon er niks aan doen. Ik vind het heel erg.’' Hij had kort ervoor officier van justitie Teuntje Gudde 90 uur taakstraf horen eisen en een rijverbod van een halfjaar.