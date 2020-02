Leon Hutten vrijuit in conflict met The White Boys

Eis van twee jaar voor Tilburgse verdachte van branden in Goir­ke-Has­selt: ‘Ik had driekwart fles wodka op’

17:20 BREDA- Tegen de 44-jarige Serge van D. uit Tilburg is donderdag bij de rechtbank in Breda twee jaar cel geëist. Hij is volgens justitie verantwoordelijk voor in elk geval twee van de zes branden die op 1 augustus vorig jaar in twee uur tijd werden gesticht in de wijk Goirke-Hasselt.