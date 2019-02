Leon Spaan nieuwe rector van 2College, Ad Poulisse met pensioen

Dat heeft scholenkoepel OMO maandag bekend gemaakt. De benoeming van Spaan is tot stand gekomen in overleg met de schoolleiding van 2College, de medezeggenschapsraad en de raad van advies van de school.

Spaan is nu nog algemeen directeur/rector van het Baanderherencollege en het Jacob-Roelandslyceum in Boxtel. Hij begon zijn onderwijsloopbaan in 1988 als docent scheikunde en biologie op de Stefanus Mavo en het Cobbenhagencollege in Tilburg. Daarna werkte hij ook nog op het Mill Hill in Goirle, waar Spaan in de centrale directie zat.