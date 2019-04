‘Les Autres': locatietheater in Moerenburg

Rechter ziet kans dat Tilburger weer gaat dealen, verdachte moet proces in cel afwachten

14:54 BREDA - De 22-jarige Sergen C. uit Tilburg heeft een nagenoeg schoon strafblad, alleen wat kleine jeugdzondes. Desondanks denkt de rechtbank in Breda dat er een goede kans is dat C. drugs gaat dealen zodra hij vrijkomt.