Lesbische asielzoekster die overgoten werd met kokend water in azc Gilze 'verkeert in shock’

Gilze - De lesbische vrouw die deze week in Gilze met kokend water is overgoten verkeert in een 'soort shock’. Door de aanval heeft zij tweedegraads brandwonden opgelopen van haar oksel tot haar bil. Stichting LGBT Asylum Support vindt dat homoseksuelen een eigen azc moeten hebben. Het COA reageert later deze ochtend.

Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support dat de 23 jarige vrouw bijstaat gaat vanmiddag met haar aangifte ondertekenen bij de politie. ,,Als zoiets je overkomt dan realiseer je je pas na enige tijd wat er is gebeurd. Op het azc waar zij verblijft in het noorden van het land heeft de aanslag een grote impact.”

Handgemeen

De 23 jarige vrouw van Nigeriaanse afkomst was voor haar verjaardag op bezoek bij haar vriendin en dochtertje in asielzoekerscentrum Gilze. De vriendin werd volgens Kortekaas al langer lastig gevallen door de Nigeriaanse man en vrouw. Er ontstond volgens hem een handgemeen, waarna de vrouw kokend water over de moeder en haar dochtertje wilde gooien. De vriendin sprong ertussen en kreeg de volle laag.

De 23-jarige heeft eerste hulp gekregen op het azc, maar de geneeskundige dienst van COA wilde haar niet behandelen omdat zij niet in Gilze verblijft. Volgens Kortekaas is zij naar het Tweestedenziekenhuis gestuurd in Tilburg. Daarna heeft ze een reis van vijf uur met de trein gemaakt. ,,Gisteren is de dosis pijnstillers gemaximaliseerd. Zij verblijft nog steeds in het azc in het noorden van het land.”

Taboe

Kortekaas vertelt dat de man een relatie met de moeder wilde, waarna zij had gezegd dat ze lesbisch was. ,,In Nigeria is er een taboe rond homoseksualiteit. Daarna is de ellende begonnen.” De man zou de vrouw hebben gezegd armen en benen te zullen breken.

Dijkhoff

LBGT Asylum pleit er al langer voor om homoseksuele asielzoekers een eigen onderdak te geven. In 2016 heeft destijds staatssecretaris Klaas Dijkhoff dat toegestaan. ,,Het is nog steeds aan de locatiemanager of dat ook gebeurt. Wij pleiten voor een eigen azc voor asielzoekers uit de LGBT-gemeenschap. Mensen die al op de vlucht zijn, verwachten niet dat ze ook in Nederland niet veilig zijn vanwege hun geaardheid.”

Quote Jaarlijks zijn er verschil­len­de incidenten, maar zo erg hebben we nog niet meegemaakt. Sandro Kortekaas

Kortekaas zegt bij het COA ervoor te pleiten om het koppel te herenigen. ,,Daar heb ik nog geen antwoord op gehad. Jaarlijks staan wij 250 tot 300 LGBT-asielzoekers bij. Jaarlijks zijn er verschillende incidenten, maar zo erg hebben we nog niet meegemaakt. Daarom hebben we met toestemming van het slachtoffer ook een foto naar de pers gestuurd. Dit moet stoppen. Daarom gaan we dit weekend ook nog actie voeren.” (De foto is te gruwelijk om te publiceren. Red.)