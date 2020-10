Leuke coronahobby, magneetvissen, tot zo’n granaat ontploft of fosfor gaat lekken

'Joël Drommel kan Nederlands elftal halen'

17 oktober Jorn Brondeel verloor bij FC Twente de concurrentieslag van Joël Drommel. Deels door pech. Door een blessure kon de Belgische doelman, tegenwoordig in dienst van Willem II, de strijd in de voorbereiding niet aan en kreeg Drommel (foto) een basisplaats. ,,Dat jaar in de eerste divisie heeft hij zich goed ontwikkeld en dat vertrouwen meegepakt naar het vorig seizoen. Hij heeft het geweldig gedaan", zegt Brondeel over de 23-jarige Drommel.