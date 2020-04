LEV maant college: ‘In het belang van iedereen dat Laco snuffelmarkten mag houden’

HILVARENBEEK - Nu de gemeente Hilvarenbeek al dik acht miljoen euro heeft uitgegeven voor sportcentrum De Roodloop , moet die ook zorgen dat het zwembad met sportzalen rendabel geëxploiteerd kan worden. Dat is de boodschap van de fractie LEV die een serie vragen aan het college van B en W heeft gesteld. Het wordt de partij niet duidelijk waarom Laco geen snuffelmarkten mag houden in De Roodloop.

Het is ook in het belang van de gemeente en de gemeenschap dat De Roodloop in de zwarte cijfers blijft draaien. ,,Want als dat niet het geval zou zijn, komt de rekening uiteindelijk weer dubbel zo hard terug bij de gemeente en daarmee de inwoners", schrijft Silvia Bloemsma van LEV.

Rechtbank geeft Laco gelijk

De bestuursrechter in Breda gaf Laco gelijk deze week. Het college had begin dit jaar geen vergunning mogen weigeren voor het houden van snuffelmarkten in De Roodloop. De argumenten die de toenmalige burgemeester daar voor aanvoerde, zijn juridisch niet juist. En dus moet het college nu een nieuw besluit nemen. Ook de Bezwarencommissie had Laco eerder al in het gelijk gesteld.

Het is niet voor het eerst dat LEV de beslissing in twijfel trekt. In november vorig jaar stelde de partij al kritische vragen. ,,Tijdens de mondelinge behandeling over dit onderwerp heeft de burgemeester destijds nog de aanvulling gegeven dat het niet wenselijk is volgens het college om mee te werken aan andere activiteiten in verband met de bescherming van de vloer", schrijft Bloemsma daarover. Als dat de belangrijkste reden is, waarom wordt daar dan geen oplossing voor gezocht, wil ze nu weten.

Schade voor Laco

Bert Lavrijsen, directeur van Laco, zei eerder in het BD dat zijn bedrijf geldelijke, maar ook imagoschade heeft opgelopen. ,,Dat telt op", voegde hij daaraan toe. Hij wil daarover in gesprek met de huidige burgemeester Evert Weys. Door de coronacrisis is het tot nu toe nog niet gelukt om elkaar te treffen, gaf Lavrijsen aan.