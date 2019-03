LEV wil duidelijkheid over herbestemming locatie Hispohal in Hilvarenbeek

Laatste kans voor verslaafde oud-tbs’er uit Tilburg

15:25 TILBURG/SPRANG-CAPELLE - De voormalige tbs'er Matthias G. (45) uit Tilburg krijgt nog één kans van de rechtbank. Nu hij opnieuw is gesnapt met drugs, moet hij zich streng laten begeleiden door de reclassering en krijgt hij een alcohol- en drugsverbod. Gaat hij weer in de fout, wordt hij voor 2 jaar binnen gezet in een veelplegerskliniek.