Level-Up in de LocHal bewijst dat gamen niet alleen verslavend kan zijn, maar ook goed voor de ontwikkeling van een kind

TILBURG - Meer dan 250 belangstellenden zijn zaterdag afgekomen op gaming event Level-Up in de LocHal. Deze tweede editie is zó geslaagd, dat de organisatie er een jaarlijks terugkerend evenement van wil maken. De spellen trekken vooral veel jonge kinderen, al willen ook volwassenen zich wel wagen aan een game.

,,Ga jij voor mij in de rij staan'', roept Mees Janssens naar zijn vader. De jongen heeft net een ronde van de virtual reality game Beat Sabre afgemaakt en moet nu zijn plaats afstaan aan de volgende gegadigde. Hij is duidelijk nog niet uitgespeeld, maar hij heeft niet het geduld om zijn volgende beurt af te wachten. De vader glimlacht eens. Als Mees zo nodig nog een keer wil, zal hij toch zelf in de rij moeten gaan staan.

Het is bekend. Gamen kan verslavend werken. Dat wordt door de mensen achter Level Up ook niet ontkend. Maar er zitten ook positieve kanten aan. Dat houdt Leonie Kamps van het Trimbos-instituut, dat gespecialiseerd is in verslavingszorg, tijdens een lezing voor aan haar publiek. ,,Games kunnen een gevoel van vrijheid geven'', vertelt ze. ,,Ze dragen bij aan vaardigheden en kennis: ruimtelijk inzicht, hand-oogcoördinatie, creativiteit, taalvaardigheid. En ze kunnen saamhorigheid bevorderen wanneer kinderen met vrienden spelen of in een online community. Maar er zijn risico's. Als kinderen overmatig gamen, kunnen ze overgewicht ontwikkelen, lichamelijke klachten krijgen, en zich somber en eenzaam gaan voelen.''

Het is daarom dat Mygalda Mac-Donald en Jamie Linkels het gamen van hun zoon Bowen(9) beperken. ,,Ik heb zelf niets met gamen'', lacht Mygalda. ,,Maar ik vind het niet erg dat hij het doet. Als hij ook maar naar buiten gaat, of thuis gaat zitten tekenen of knutselen. Hij zou thuis wat meer mogen lezen. Op school zit hij al op niveau 8. Door het gamen en YouTube kijken heeft hij wel vloeiend Engels leren spreken. Dat is heel snel gegaan. Hij is redelijk in Fortnite, het spel dat hij hier aan het spelen is.'' Bowen kijkt eens om. ,,Ik kan dit al best goed'', wijst hij zijn moeder terecht.

