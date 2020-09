Leven in een sekte. Persoonlijk boek van Anna Jooss uit Oisterwijk

Ze was begin dertig toen ze met haar man en twee jonge dochters besloot het huis in Oisterwijk te verkopen om met een groep in een klooster in Limburg te gaan wonen. De groep kreeg sektarische verschijnselen. Contact met familie en buitenwereld werd bemoeilijkt, de groepsdruk nam toe. De leider van de groep, de vriend van haar schoonzus, werd alsmaar dwingender en vertelde over ingevingen van boven.

Op tv, bij Ischa Meijer

Anna Joos beschrijft haar twijfel, discussies en vlucht uit Eenheid, dat was de naam van de groep het Limburgse Echt. Na haar vertrek deed ze haar verhaal meermaals op tv, onder meer bij Ischa Meijer. Daardoor kwam ze in contact met ouders van wie hun kind in een sekte was terechtgekomen. Ze ontwikkelde zich tot hulpverlener, kwam bij de mensen in huis en wist jongeren langzaam los te weken van de sekte. In haar boek beschrijft ze ook de verhalen van die jongeren.