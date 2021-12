Leveringsproblemen op de bouwmarkt raken ook verbouwing van Stadswinkel

Boete voor doorbouwen tijdens bouwstop op Diessense supermarkt is te hoog, zegt de rechter

DIESSEN - De boete die de gemeente Hilvarenbeek heeft opgelegd aan supermarkt Plus in Diessen is te hoog. Het is wel terecht dat er vorig jaar een bouwstop is opgelegd, maar de rechter vindt dat de opgelegde dwangsommen van 680.000 euro niet in verhouding staan met de overtreding.

