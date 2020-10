Lezen saai? Niet voor deze drie kinderen: ‘Mijn logeerbed is mijn leesbed’

Tilburgse ‘Children for the Future’ presente­ren adviezen voor regering aan burgemees­ter Weterings

12 oktober TILBURG - Premier Mark Rutte riep Nederlandse jongeren mee te denken en met ideeën te komen. ,,Want het gaat uiteindelijk om jullie toekomst.” En dat hebben tien Tilburgse ‘Children for the Future’ gedaan. Zondag nam burgemeester Theo Weterings hun adviezen namens Den Haag in ontvangst.