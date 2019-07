Lichaam aangetroffen in zwembad aan Heikantsestraat in Oosteind

Dronken man rijdt dwars door glazen schermen het terras op van McDonald's in Udenhout

14:34 UDENHOUT/BERKEL-ENSCHOT - Een 29-jarige man is woensdagavond aangehouden nadat hij even daarvoor met zijn auto een terras op was gereden aan de Rijksweg in Udenhout. De bestuurder, onder invloed van alcohol en drugs, liet daarbij grote schade achter.