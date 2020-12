Lichaam gevonden in water Middelbeers

Plan: hostel en grand café met Tilburgse thema­kamers voor een 'toffere Besterd'

3 december TILBURG - De komst van een nieuw hostel/herberg met grand café in het voormalige Rode Kruis-gebouw moet voor nieuw leven zorgen in De Besterd. Het plan ligt er, al is het de vraag of de gemeente er in mee wil. ,,En dáár takelen we dan de safaribus naar binnen."