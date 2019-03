Licht op groen voor De Lobby, afronding Veemarktkwartier in zicht: ‘Met een beetje geluk begint de bouw dit jaar’

,,De Lobby is op de groei gekocht, dus ik hoop dat we het gevuld krijgen”, zegt Lanslots lachend. Het bedrijf groeit als kool. Eind 2015 streken ze met 30 man in het Veemarktkwartier neer, inmiddels werkt er (alleen al op die locatie) 75 man. Avec verkoopt per jaar meer dan 100 miljoen producten. ,,We groeien onder meer in Frankrijk en hebben net voor het eerst aan Walmart (een gigantische Amerikaanse supermarktketen, red.) geleverd.”



De begane grond van Het Patronaat gaat over twee á drie weken als showroom open. Daar ligt de collectie: van feestslingers, schoolagenda’s tot kleine meubelen en hobbyspullen. Na de zomer wordt ook de eerste etage in gebruik genomen.