Licht op groen voor goedkope woningen op bedrijventerrein Kerkhoven in Oisterwijk

Vrienden springen bij in de bediening, want horecaper­so­neel is niet aan te slepen: ‘Een hele kleine vijver om in te vissen’

13 juni TILBURG - Prachtig dat de kroegen en restaurants weer open zijn, maar horecapersoneel is op veel plekken niet aan te slepen. Ondernemers zagen werknemers vertrekken naar beter betaalde banen of omdat ze de onzekerheid beu waren. Rond september wordt het qua krapte al helemaal bal, verwachten ze. ,,We gooien de reis naar Ibiza weer in de strijd.”