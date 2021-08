Licht voor Redhead Days staat op groen: gaat door, in een voorzichtige Spoorpark-versie

Dat zegt festivaldirecteur Bart Rouwenhorst, al zal het dit jaar iets minder festival zijn en vooral een bijeenkomst met allerlei activiteiten. Rouwenhorst: ,,Eigenlijk zouden we het in de binnenstad houden, net als in 2019, met daarnaast een paar activiteiten in het Spoorpark. Vanwege corona is het helemaal naar het park verplaatst.”



De Redhead Days werd in 2019 voor het eerst in Tilburg gehouden, voor die tijd was Breda de vaste plek van het festival. Volgens de organisatie kwamen er twee jaar geleden 25.000 bezoekers uit meer dan 80 landen naar de Tilburgse binnenstad. Dit jaar zullen het er honderden zijn, geen duizenden.



Toch blijft het iets speciaals, vertelt Rouwenhorst. ,,Ik weet dat er in ieder geval drie roodharigen uit Zwitserland komen. En zelfs vorig jaar, toen het festival was afgelast, kwamen er toch nog Duitsers met rood haar naar Tilburg.”