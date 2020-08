Lichte boete voor ‘eenvoudige mishandeling’ taxichauffeur in Berkel-Enschot

BREDA/BERKEL-ENSCHOT - Een taxichauffeur werd in 2018 rond vier uur ‘s nachts mishandeld bij tankstation Swing ‘Happy Hours’ in Berkel-Enschot. De politie deelde camerabeelden van het incident via Facebook, waarna twee mannen zich meldden. S. de B. (37) uit Berkel-Enschot kreeg daarvoor deze week een boete van 300 euro, waarvan de helft voorwaardelijk. Ook moet hij het slachtoffer honderd euro betalen.

Daarbij hield de politierechter in Breda rekening met zijn beeltenis in de openbaarheid, die hem naderhand zowel privé als zakelijk bleef achtervolgen.

Niet betalen

Het incident volgde op een woordenwisseling tussen de taxichauffeur en de twee passagiers, waaronder De B. ,,We hadden een prijsafspraak gemaakt, maar hij zette ons op de verkeerde plek af. Daar wilden we niet voor betalen”, legde De B. uit.

De twee stapten uit de auto, maar de discussie ging vervolgens alsnog door. Daarop zou de taxichauffeur versterking hebben willen roepen via de boordcomputer. De tweede passagier gooide vervolgens de deur van de taxi dicht, waar het been van de chauffeur tussen bleef zitten. Het verwijt dat er hierna geslagen zou zijn, weerspreekt De B. ,,Er is geduwd, er was dreigende taal, maar meer ook niet.”

Foto's verspreid via Facebook

De politie deelde de overduidelijke beeltenis van De B. en vriend via Facebook. Zij gaven zichzelf vervolgens direct aan. Op die beelden is een ‘slaande beweging’ te zien. De B. verklaart dat hij zijn linkerarm omhoog ziet gaan. ,,M’n arm zwaait hooguit, ik kan echt niks met links. Wij liepen vervolgens weg en ik weet nog dat we tegen elkaar zeiden: goed dat we niet geslagen hebben. Dat kan ik me nog heel helder herinneren.”

Tien biertjes gedronken

De twee zouden die avond zo’n tien biertjes gedronken hebben, waardoor de politierechter De B.’s uitleg over de klap wat wankel vindt. Hij ziet in het incident echter geen openlijke geweldpleging. Wel een eenvoudige mishandeling, want de zwaaiende beweging die op de camerabeelden te zien is wordt als een klap geïnterpreteerd. Daar acht hij De B. schuldig voor.