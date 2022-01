Lichtspotje veroorzaakt brand in chalet in Oisterwijk

Ontevreden sponsors Willem II eisen plan van aanpak van Mathijsen en Van Geel: ‘ontkenning van een crisis’

Nadat supporters van Wilem II al enkele malen hun onvrede uitten over de sportieve prestaties en het beleid bij hun club, hebben nu ook sponsors een duit in het zakje gedaan. Ze vragen in een brief aan de directie onder meer om een plan van aanpak, binnen vijf werkdagen.

18:02