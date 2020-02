Lidl in Tilburg ontruimd bij brand

Video Lidl in Tilburg voor de tweede keer dit weekend overvallen, gewapende mannen gevlucht

21:02 TILBURG - Op de Lidl aan het Kreverplein in Tilburg is zondagavond een gewapende overval gepleegd. Zaterdag was het ook al raak in dezelfde supermarkt. Twee mannen deden toen een greep in de kassa.