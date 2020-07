Liefde over ‘een verrekte lange afstand’ en dan ook nog corona: ‘Dan blijkt de wereld toch wel heel groot’

,,Ik had alles kunnen bedenken waarom ik niet meer naar China zou kunnen”, zegt Paul van Loon. ,,Ziekte of armoede, maar niet dat de wereld op slot zou gaan.”



De liefde - specifieker: een lange afstandsrelatie over 10.000 kilometer - voerde Paul van Loon de laatste jaren om de paar maanden naar het Chinese Shenzhen. Waar ‘ie en passant ook nog door het wereldnieuws banjerde: de eerste uitbraak van corona, de rellen in Hongkong.



Maar laten we eerst terug naar het begin gaan, omdat liefde een gezicht verdient: het is 2010, carnaval in Tilburg. De Chinese Liang is overgevlogen voor een trouwerij, de bruiloftsgasten pikken voor de lol het Tilburgse carnaval mee. Paul viert op dat moment ook carnaval, op het Piusplein loopt ‘ie Liang tegen het lijf: ,,Per ongeluk.”