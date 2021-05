Lierkabel liet drie keer eerder los voor dodelijk ongeluk met zweefvliegtuig Gilze-Rijen

Tilburg doet beroep op solidari­teit welvarende onderne­mers; bijdrage voor collega's in crisis

11:24 TILBURG - Om ondernemers tegemoet te komen wordt er in Tilburg dit jaar geen precariobelasting meer geïnd. Dat geldt dus ook voor ondernemers die nauwelijks omzet mislopen door de coronacrisis. Wethouder Bas van der Pol (D66) wil met hen in gesprek over een solidariteitsbijdrage voor collega's die het wel moeilijk hebben.