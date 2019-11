Linda geeft haar hele kledingwinkel weg: ‘Van iets pijnlijks iets moois maken’

Vers ingericht, eindelijk gesetteld, bestond de winkel ‘Stuff to love’ slechts een half jaar. Linda kreeg baarmoederkanker. Ze is nu genezen. Maar na de zware ingreep kwam ze in een zwart gat terecht. Complicaties, vervolgens een depressie en totale crash. ,,Dat hadden de doktoren niet aan zien komen. Ik ook niet.”



Stuff to love ging ter ziele door iets dat al haar energie kostte: opkrabbelen. ,,De winkel, mijn kindje waar ik vol goede moed aan begon, moest dicht. Dikke, vette pech.” Aan de inboedel hield ze vast, in de hoop op een dag er bijvoorbeeld mee langs markten te gaan. Maar als ze nu naar de kleding kijkt, herinnert die aan de donkere dagen van destijds.