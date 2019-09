Linkse rakker Lou Keune, altijd met de macht in gevecht

Tilburgse Stefanie krijgt gestolen bus gesloopt terug na vondst in Belgische haven: ‘Hij stond bijna op een schip naar Afrika’

16:30 TILBURG - Stefanie Swavings geliefde bus werd precies een maand geleden voor haar deur aan de Rembrandtstraat in Tilburg gestolen en kreeg hem vandaag helemaal gesloopt terug. Het dashboard ligt open, het bed is kapot en het ergste van alles: het stuur draait niet meer. ,,Dit is echt een absurd verhaal, want hij stond op het punt om als sloopwagen naar Afrika verscheept te worden.”