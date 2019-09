Lintje scheidend raadslid Van den Hoven: zoek gewone Tilburger op

Van de Hoven was bijna 18 jaar lid van de gemeenteraad, eerst als fractievoorzitter van Algemeen Belang, later als lid en fractievoorzitter van het CDA. In die laatste rol verzette hij zich voortdurend heftig tegen het gedoogbeleid voor softdrugs en het wietexperiment. ,,Je zult de discussie over de start en het verloop nu moeten missen”, sprak burgemeester Weterings.

Kans voor scouts Broekhoven

Van den Hovens afsluitende boodschap aan collega-raadsleden: ,,Luister vooral naar de idealen van de gewone Tilburger. Denk aan de Broekhoviaan, de mensen in Noord en op Korvel. Zoek de ziel en het dna van de echte Tilburger. We doen het voor hen, maar dat voelen mensen lang niet altijd zo.”

Respect voor familie

Aan het eind van een ruim 4,5 uur durende raadsvergadering sprak Van den Hoven respect uit voor zijn familie ‘die dit allemaal heeft uitgezeten'. Tekenend: hij onttrok zich in die vergadering aan het gesprek en de stemming over de zogeheten Lokale Educatieve Agenda. Dat zou in zijn ogen niet matchen met zijn functie als voorzitter van Tangent, een koepel van scholen in Tilburg, Goirle en Gilze Rijen. Die eerder dit jaar aanvaarde functie was de directe aanleiding om een punt te zetten achter zijn raadslidmaatschap. Anne Zouridis-Velhoven volgt Van den Hoven op in de gemeenteraad.