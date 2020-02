Lintje voor 33-jarige Kim van Korven: 'Elke dag iets voor een ander doen is een feestje'

Ze werkt in de zorg, is al vanaf haar elfde vrijwilliger bij Jong Nederland en ook nog de drijvende kracht achter het repaircafé van dorpscoöperatie Wij Wel, een eetproject voor ouderen, de Zonnebloem en de vereniging natuur en milieu. En alsof dat nog niet genoeg is brengt ze verenigingen samen bij het organiseren van jeugdactiviteiten voor Diessen 1650. Aan het activiteiten lijstje van de 33-jarige Kim van Korven uit Diessen lijkt geen einde te komen. Toch was ze hoogst verbaasd dat net zij hiervoor een lintje kreeg.

,,Ik heb nooit in de gaten gehad dat dit bekokstoofd werd, zelfs toen ik collega's tegenkwam bij de Nieuwjaarsborrel van Jong Nederland, ging er nog geen lichtje branden."

Ze vind het zó normaal dat je je inzet voor anderen, dat ze verbaasd is dat daar een onderscheiding voor wordt toegekend. ,,Op mijn elfde stopte de meidengroep van Jong Nederland, waar ik al vanaf mijn vierde lid was, het voelde heel normaal dat ik daar maar meteen vrijwilliger werd. Mijn beide ouders en zelfs beide opa's waren in het verleden al vrijwilliger bij deze club en de voorloper daarvan. Ik vind het gewoon leuk en als ik anderen zie genieten, geniet ik zelf ook."

Kriebelen

Door haar werk bij Amarant en vooral de onregelmatige werktijden, had ze soms nog wat lege momenten waardoor het ook overdag begon te kriebelen. ,,Aanvankelijk deed ik vooral jeugdactiviteiten, maar om eens wat anders te doen meldde ik me om het eetproject voor ouderen mee te begeleiden. Ook de stap naar de Zonnebloem was daarmee snel gemaakt. Maar of het nu aan Diessen ligt of aan het feit dat ze mij vaak tegen komen, ik rol overal heel soepel in. Zoals nu bij Diessen 1650, waar op 28 juni een jeugdactiviteit plaatsvindt. Ik stelde voor om daar meer verenigingen bij te betrekken, dus dat staat nu ook in mijn agenda. Dat soort dingen ontstaat bijna vanzelf."

Als ze naar de toekomst kijkt zijn er nog veel dingen die ze graag zou willen doen, maar ze is er ook realistisch in. ,,Elk etmaal heeft 24 uur en ik kan ook maar één ding tegelijk. Binnen mijn werk in de zorg heb ik elke dag veel plezier, maar het vrijwilligerswerk doe ik ook nog eens voor mijn plezier, daardoor kan ik voor elk idee wel een gaatje vinden. Elke dag iets voor een ander doen is voor mij een feestje."