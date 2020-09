Lintje voor Jac Peeters, muzikale spil rondom koor en orgel in Hilvarenbeek

Jac Peeters droomt al over Beekse vespers en psalmen

Brabants Dagblad, 14 december 2010

Voor Hilvarenbekenaar Jac Peeters (53) is dit ‘zo’n moment in mijn leven waarop alles weer samenkomt’.

Op 1 januari neemt hij het stokje over van Martien van Woerkum als dirigent van De Beekse Cantorij, het koor van de Beekse Petrusparochie. Na ruim dertig jaar dirigent te zijn geweest van het Tilburgse Petrus- en Pauluskoor komt Peeters dus weer ‘thuis’.

En dat voelt goed.

“Piet Hermsen, die mij als klein jongetje ‘ontdekte’ als muzikaal talent in de tweede klas van de lagere school, was in 1970 de eerste dirigent van De Beekse Cantorij. Als koorzanger leerde ik van hem over de oude Gregoriaanse gezangen. Ad van Sleuwen, mijn eerste pianoleraar, wás en ís de organist van het koor. Ad heeft mij de liefde voor het kerkorgel bijgebracht. Ook Martien van Woerkum ken ik al vele jaren.”

Geboren als zoon van de bakker aan de Doelenstraat voelt Peeters zich een echte Bekenaar. ,,Dat ik niet meer heen en weer hoef te racen tussen Tilburg, Diessen en Hilvarenbeek, naast alle concertreizen en uitstapjes met mijn vocaal kwartet Kwarts, geeft rust en balans.”

Martien van Woerkum gaat emigreren naar Duitsland, waar hij zich onder meer wil gaan richten op de schilderkunst. Peeters kan nu gaan dagdromen.

Volledig scherm Organist Ad van Sleuwen © Beeld Werkt

,,Mijn wens is om met De Beekse Cantorij de liturgische gezangen van Ad van Sleuwen en Martien van Woerkum, veelal op teksten van pastoor Remmers, tot in lengte van jaren te koesteren. Maar natuurlijk zal ik ook graag wat van mijn eigen composities inbrengen. De Petrusmis bijvoorbeeld, die ik in 2005 voor het Petrus- en Pauluskoor schreef. De mis is tijdens de jubileumreis van de Petrus- en Paulusparochie uitgevoerd in de grote basilieken van Rome.”

Aan het zingen van de psalmen in de zondagsviering wil Peeters ook extra aandacht schenken. Een andere droom is om met de Gregoriaanse Schola eens een vesperviering te zingen: “De prachtige koorbanken in onze kerk wachten er volgens mij op.”