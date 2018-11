Lintje voor jonge honden Gilze en Rijen

Stan Storimans postuum onderschei­den in Georgië

22:56 DEN HAAG/GOIRLE - Cameraman Stan Storimans is in Georgië postuum onderscheiden. Hij kreeg de Orde van de Eer vanwege zijn moed en zelfopoffering. Ambassadeur Konstantine Surguladze reikte dinsdag in Den Haag de onderscheiding uit aan Storimans kinderen Amber en Tim.