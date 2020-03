Lintjesbui valt nu op brandweerlieden van Goirle en Riel

Niet meer automatisch

De heer F.H.M. (Frank) Schuite (21 jaar in dienst) Post Riel

De heer Schuite kwam in 1999 in dienst bij de post Riel. In 2001 behaalde hij het diploma hoofdbrandwacht en in 2006 het diploma onder-brandmeester. De heer Schuite is ook teamleider van de post Riel. De heer Schuite was in het verleden brandweerman bij de vliegbasis Gilze Rijen.

De heer A.A.W.J. (William) Bouwens (22 jaar in dienst). Post Goirle

De heer Bouwens kwam in 1998 in dienst bij de post Goirle. In 1999 behaalde hij het diploma brandwacht. In 2000 het diploma brandwacht 1e klas, in 2001 het diploma hoofdbrandwacht en in 2012 het diploma brandmeester. De heer Bouwens is ook teamleider van de post Goirle.

De heer M.A.M. (Mark) Verhoeven (22 jaar in dienst). Post Riel

De heer Verhoeven kwam in 1998 in dienst bij de post Riel. In 1999 behaalde hij het diploma brandwacht en in 2001 het diploma brandwacht 1e klas.

De heer H.C.Q.J. (Henk) van Bijsterveldt (26 jaar in dienst). Post Goirle

De heer van Bijsterveldt kwam in 1994 in dienst bij de post Goirle. In 1996 behaalde hij het diploma brandwacht. In 2001 het diploma onder-brandmeester en in 2004 het diploma brandmeester.

De heer C.J.M. (Coen) van Gorp (29 jaar in dienst) Post Riel

De heer Van Gorp kwam in 1990 in dienst bij de post Riel. In 1993 behaalde hij het diploma

brandwacht 1e klas. In 1995 het diploma hoofdbrandwacht en in 1998 het diploma onder-brandmeester en in 2019 het diploma brandmeester. Daarnaast is de heer Van Gorp chauffeur.

De heer M.J.G.M (Michel) Oomen (29 jaar in dienst) Post Riel

De heer Oomen kwam in 1991 in dienst bij de post Riel. In 1993 behaalde hij het diploma brandwacht en in 1996 het diploma brandwacht 1e klas. In 2010 behaalde hij het diploma hoofdbrandwacht.

De heer C.J.A.M. (John) Vromans (29 in dienst) Post Riel

De heer Vromans kwam in 1991 in dienst bij de post Riel. In 1995 behaalde hij het diploma brandwacht en in 1997 het diploma brandwacht 1e klas. In 2010 behaalde hij het diploma hoofdbrandwacht. Daarnaast is hij pompbediende en chauffeur.

De heer E.J.M. (Eric) van de Sande (33 jaar in dienst) Post Goirle

De heer Van de Sande kwam in 1987 in dienst bij de post Riel. Sinds 2007 hoort hij bij de post Goirle. In 1993 behaalde de heer Van de Sande het diploma brandwacht en in 2010 het diploma hoofdbrandwacht.

De heer P.J.M. (Peter) Brock (34 jaar in dienst). Post Goirle

De heer Brock kwam in 1990 in dienst bij de post Goirle. In 2012 behaalde hij het diploma brandmeester.

De heer G.F.M. (Geert) Bekkers (40 jaar in dienst). Post Riel