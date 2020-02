Lintjesregen bij brandweer Hilvarenbeek en Diessen: niet één, maar elf

De flinke lintjesregen komt voort uit de ‘inhaalslag’ die in Brabant wordt gemaakt. Brandweervrijwilligers krijgen binnenkort niet meer een koninklijke onderscheiding als ze twintig jaar in dienst zijn. Dat automatisme verdwijnt door de nieuwe regels van de Kanselarij der Nederlandse Orden.

Veel burgemeesters zijn het er niet mee eens en hebben daarom een soort inhaalslag ingezet. Voor alle brandweervrijwilligers met twintig of meer dienstjaren is een lintje aangevraagd, los van de vraag of ze afscheid nemen.

Wie de elf zijn:

Jan Tax (59) uit Diessen is sinds 1981 in repressieve dienst (brand- en rampenbestrijding) actief als vrijwillig brandweerman bij team Diessen, waarvan de laatste jaren als bevelvoerder. Volgens de gemeente ‘een veelzijdig en fanatieke brandweerman, ook in situaties met gevaar voor eigen leven. En door het volgen van een professionele opleiding en actieve deelname aan diverse trainingen. Hij werd maar liefst drie keer Nederlands Kampioen met zijn team bij brandweerwedstrijden.’

Cees van den Meijdenberg (59) uit Diessen is sinds 1990 teamlid van de vrijwillig brandweerman Team Diessen. Naast zijn inzet voor de repressieve dienst, ook in situaties met gevaar voor eigen leven, is hij door het volgen van professionele opleidingen inzetbaar als hoofdbrandwacht. Daarnaast neemt hij met grote regelmaat deel aan intensieve trainingen en is medeverantwoordelijk voor het onderhoud aan het brandweermaterieel.

Adrie van de Wouw (52) uit Hilvarenbeek is in 1996 ‘in dienst’ gekomen van de vrijwillige brandweer. Gedurende deze 24 jaar heeft hij zich ontwikkeld tot een veelzijdig en betrouwbaar brandweerman. Hij heeft door verschillende, professionele opleidingen diverse specialismen zoals: brandwacht, hoofdbrandwacht, pompbediener, brandweerchauffeur, oefenleider en verkenner gevaarlijke stoffen. Daarnaast neemt hij deel aan diverse trainingen en traint zelf nieuwe teamleden.

Dirk Hoogveld (41) uit Hilvarenbeek ontvangt als benjamin van de brandweer ook een Koninklijke onderscheiding. Met bijna 22 dienstjaren aan ervaring zet hij zich nog altijd even actief in bij de vrijwillige brandweer. Als bevelvoerder, verkenner gevaarlijke stoffen en als oefenleider. Naast zijn inzet voor de vrijwillige brandweer is Hoogveld ook beroepsbrandweerman.

Frans de Brouwer (55) uit Hilvarenbeek is ruim 33 jaar actief bij de vrijwillige brandweer. Door het volgen van verschillende professionele opleidingen zoals hoofdbrandwacht, chauffeur en Officier van Dienst, is hij al jaren als bevelvoerder en oefenleider verbonden aan het team Hilvarenbeek. Met gevaar voor eigen leven actief bij de repressieve dienst en altijd paraat bij trainingen, oefeningen en uitrukken. In de functie Officier van Dienst heeft hij enkele rampen in de regio met succes bestreden.

Jan Mulders (45) uit Hilvarenbeek trad in 1993 toe tot de vrijwillige brandweer van Hilvarenbeek. Na het volgen van verschillende professionele opleidingen is de heer Mulders inzetbaar als hoofdbrandwacht in de functie manschap. Hij is een trouwe deelnemer aan vaardigheidstoetsen en trainingen. Dit naast zijn drukke werkzaamheden voor zijn eigen bedrijf.

Karel Dieker (53) uit Hilvarenbeek is ruim 26 jaar bij de vrijwillige brandweer van Hilvarenbeek en heeft zich door middel van diverse opleidingen bekwaamt in de functies van manschap, chauffeur en oefenleider. Tevens is hij als jurylid én deelnemer betrokken bij de vaardigheidstoetsen. Ondanks zijn drukke baan als zzp-er scoort hij erg goed als het gaat om de opkomstcijfers bij alle oefeningen en het uitrukken.

Paul de Laat (49) uit Hilvarenbeek is sinds 1991 bij de brandweer, team Hilvarenbeek betrokken. Hij volgde onder meer de opleidingen tot brandwacht, hoofdbrandwacht en recent nog oefenleider. Naast zijn baan in Waalwijk is De Laat ook ‘opstapper’ bij team SprangCapelle (wat betekent dat hij daar overdag mee uitrukt als het nodig is). Daarnaast draagt hij zorg voor het onderhoud van de voertuigen en is De Laat fanatiek betrokken bij oefeningen en het uitrukken.

Peter van Gestel (48) uit Hilvarenbeek is ruim 28 jaar verbonden aan de vrijwillige brandweer van Hilvarenbeek. Door het volgen van diverse professionele opleidingen is hij inzetbaar in de functies manschap, bevelvoerder, verkenner gevaarlijke stoffen en oefenleider. Ook is hij deelnemer en jurylid bij de vaardigheidstoetsen en scoort goed in de opkomstcijfers voor oefeningen en het uitrukken. Daarnaast is Van Gestel ook via zijn werk actief bij de bedrijfsbrandweer van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Van Gestel staat bekend als een bevlogen en fanatieke brandweerman.

Richard van Straaten (43) uit Hilvarenbeek is sinds 1996 vrijwillige brandweerman bij het team Hilvarenbeek. Hij volgde de opleidingen brandwacht, hoofdbrandwacht, pompbediener, chauffeur, oefenleider en verkenner gevaarlijke stoffen. Hij neemt aan zo veel mogelijk trainingen en oefeningen deel als mogelijk en is daarnaast ook opleider voor nieuwe teamleden. Van Straaten is werkzaam bij de gemeente Oisterwijk en is sinds die tijd ook als ‘opstapper’ voor de brandweerteams Oisterwijk en Moergestel beschikbaar. Tijdens zijn werk kan hij opgeroepen worden voor het uitrukken in deze gemeenten.

Hans van Gool (58) uit Hilvarenbeek is hoofd van het team Hilvarenbeek. Hij is sinds 1985 actief bij de vrijwillige brandweer. Door het volgen van diverse professionele opleiding is hij van brandwacht naar hoofdbrandwacht, chauffeur, pompbediende en bevelvoerder opgeklommen tot hoofd van het team Hilvarenbeek. Hij voert deze taak bevlogen en gedreven uit, met veel waardering van zijn collega’s. Van Gool is ook fanatiek deelnemer aan de vaardigheidstoetsen. Dit leidde er in 2004 toe dat team Hilvarenbeek met hem als bevelvoerder tot landskampioen wed bekroond, in de klasse Technische Hulpverlening (THV). Naast zijn inzet bij de vrijwillige brandweer is de heer van Gool ook werkzaam als plaatsvervangend Regionaal Commandant bij de Brandweer Midden- en West Brabant.