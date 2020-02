Liselotte Franssen nieuwe wethouder in Goirle

Verhuizing zorgcen­trum Torentjes­hoef in Ber­kel-En­schot lijkt kansrijk

13:10 BERKEL-ENSCHOT - De verhuizing van zorgcentrum Torentjeshoef in Berkel-Enschot lijkt er nu toch van te komen. Nog deze maand begint TBV Wonen, sinds kort gefuseerd met Torentjeshoef-beheerder 't Heem, een haalbaarheidsonderzoek. Bekeken wordt of mogelijk is nieuwbouw te realiseren op de locatie van het huidige winkelcentrum Eikenbosch. Op deze locatie is in het huidige bestemmingsplan woningbouw gepland.