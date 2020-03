Literair festival Tilt in Tilburg gaat niet door vanwege coronavirus

Geen duel Trappers vrijdag, zelfs einde seizoen dreigt vanwege coronavi­rus

19:30 De ijshockeyers van Tilburg Trappers zouden vrijdag aan de play-offs in de Oberliga beginnen, maar het coronavirus lijkt roet in het eten te gooien. De competities op het hoogste en tweede niveau in Duitsland zijn al per direct beëindigd.