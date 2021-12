Litouwer stal volop uit ondergrondse oliepijplijn in Brabant - met grote gevolgen voor mens, dier en milieu

Tilburgse burgemees­ter zat fout met sluiting eetcafé El Clasico

DEN HAAG/TILBURG - Burgemeester Theo Weterings heeft eetcafé El Clasico in de Berkdijksestraat ten onrechte een sluitingsbevel van een jaar opgelegd voor vermoedelijke handel in hard drugs. Dit besliste de Raad van State woensdag in hoger beroep.

15 december