LIVE: Alle slachtoffers chroom-6-drama krijgen 7.000 euro netto

Wat houdt de chroom-6 affaire in?

In Tilburg moesten zo’n 800 bijstandsgerechtigden van 2004 tot en met 2011 oude treinen opknappen. Pas jaren na het werklozenproject kwam aan het licht dat in de verf die van de treinen was geschuurd het gevaarlijke, kankerverwekkende chroom-6 kon zitten.

Het werklozenproject was een samenwerking van de gemeente Tilburg, onderhoudsbedrijf NedTrain en het Spoorwegmuseum. Het museum leverde de treinen en NedTrain (dochterbedrijf van de NS) was eigenaar van de locatie waar gewerkt werd.

Tientallen betrokkenen verklaarden tegenover deze krant al eerder dat de bescherming van werklozen schrijnend tekort schoot. Er werden nauwelijks stofmaskers gebruikt en er werd geschuurd met de hand of met machines zonder stofafzuiging. Daardoor was de werkhal, achter het Tilburgse station, één groot stofnest.

Uit onderzoek van de krant bleek verder dat NedTrain de chroomverf tot de jaren negentig in de eigen werkplaatsen gebruikt had. Van de gevaren van chroom-6 was het bedrijf zich evenwel eind jaren zeventig al bewust, bleek uit documenten die de krant vond. Om onduidelijke redenen werd die informatie niet gedeeld.

Verder negeerde de gemeente verschillende signalen. Zo wees een externe deskundige er in 2005 op dat niet duidelijk was met welke gevaarlijke stoffen mensen in de werkplaats aanraking kwamen. Dat zou moeten worden uitgezocht. Maar de gemeente volgde dat advies nooit op. Mede daardoor bleef chroom-6 tot het eind van het project onopgemerkt.