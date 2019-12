Live | Boeren en bouwers voeren actie, grote drukte op de weg verwacht

Bouwers en boeren voeren vanochtend weer actie. Ze verzamelen in elk geval op twee locaties in Brabant. In Tilburg op het industrieterrein aan de Dongenseweg en in Helmond op de Noorddijk, ook op het industrieterrein. Maar ook op andere plaatsen in Brabant verzamelen groepjes actievoerders met grote voertuigen. Daarna gaan zij waarschijnlijk de weg op, wat voor grote verkeershinder kan zorgen. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.