LIVE | Chroom-6 debat Tilburg: raadsleden lijken eensgezind over 7.000 euro schadevergoeding

Ook in 2011 nog stof

De meeste raadspartijen in Tilburg hebben vooral vragen of punten van kritiek op de rest van de regeling. Behalve de 7000 euro voor alle 800 deelnemers aan het werklozenproject is er een vergoeding voor mensen die een ziekte hebben die door chroom-6 veroorzaakt kan zijn. Die kan variëren van 5000 tot 40.000 euro per persoon. De LST hekelt onder meer het feit dat dit geld alleen beschikbaar is voor mensen die tussen 2004 en 2010 aan het project meededen. Dat is omdat het project in 2011 nog wel bestond, maar er in de hal niet meer aan treinen werden geschuurd. LST-voorman Hans Smolders zegt echter dat de hal ook in 2011 nog stoffig was en er mensen ziek geworden kunnen zijn.